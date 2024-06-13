Выставки трофейной военной техники планируют провести в разных городах УрФО

Полпред в УрФО Владимир Якушев в День России посетил выставку трофейного вооружения и военной техники стран НАТО в городе Верхняя Пышма Свердловской области и анонсировал появление подобных экспозиций в других городах федерального округа.

Все трофейные экспонаты, представленные в Верхней Пышме, были поражены и захвачены в зоне СВО военнослужащими группировки войск "Центр", где служат бойцы из регионов Урала и Западной Сибири. Ежедневно посмотреть экспозицию в город приезжают тысячи людей. На уличной площадке представлена разбитая военная техника США, Украины, Великобритании, Германии, Турции. Среди них танк "Abrams", боевые машины пехоты "Marder", "Bradley" и другие.

"Выставка – это воплощение мужества и героизма бойцов специальной военной операции. Символ мощи отечественного оружия. Огромное количество единиц вражеской техники поражается оружием и боеприпасами, которые производятся нашими уральскими предприятиями. Это не только мощные заводы, но и небольшие коллективы. Одна из последних разработок наших местных молодых инженеров – это дрон "Упырь", который сегодня тоже представлен на выставке", – отметил полпред.

По словам Владимира Якушева, в будущем такие экспозиции появятся и в других городах Уральского федерального округа. А выставка в Верхней Пышме будет работать до середины июля.