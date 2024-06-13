13 Июня 2024
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Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Россияне-нерезиденты России будут платить НДФЛ также, как и резиденты

Озвучены правила уплаты налогов теми россиянами, кто живет за пределами России более 183 дней в году, но работает удаленно на расположенные в РФ компании. Например, они продолжат платить налог на доход физических лиц (НДФЛ), как и налоговые резиденты России. С 2025 г. их ждет новая прогрессивная шкала налогообложения со ставками от 13 до 22%.
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С 2024 г. для россиян, уехавших за границу, но работающих удаленно в штате российских компаний, действует исключение: они платят НДФЛ как налоговые резиденты России – по ставке 13% при годовом доходе до 5 млн руб. и 15% при доходе выше 5 млн руб. Аналогичная норма заработает с 2025 г. в отношении удаленщиков, работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Этот подход, согласно законопроекту правительства, не изменится и дальше: работодатель дистанционщиков будет удерживать с их зарплаты НДФЛ по ставкам для резидентов. Таким образом, их ждет та же прогрессивная шкала в 13-22%, пишет РБК.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов дал дополнительное пояснение относительно "конкурентоспособного" налогообложения, которое строится сейчас в России. По его словам, по прогрессивной шкале будет облагаться не вся сумма заработка, а только разница.

"Дополнительному объему налогообложения будет подлежать только разница. То есть, если вы получаете не 200 тыс. руб., а 250 тыс., то 200 тыс. будет облагаться по ставке 13%, а к 50 тыс. добавятся только два пункта – 15%. Мне кажется, это несущественная нагрузка", - сказал Силуанов.

При этом далеко не все россияне в курсе, что Госдума уже начала рассматривать налоговую реформу с вводом дифференцированной шкалы НДФЛ.

"Пока общественное мнение формируется. Только две трети респондентов знают о предстоящей налоговой реформы. Через 2-3 недели мнение сформируется. Пока люди пытаются зафиксировать и понять, кого это коснется и не коснется", - рассказал на Петербургском экономическом форуме гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Теги: НДФЛ, резиденты, нерезиденты, налог


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