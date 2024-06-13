Педагогам поручили наблюдать за поведением школьников в интернете

В Забайкальском крае появился приказ властей, согласно которому учителя в Чите должны отслеживать социальные сети учеников, чтобы выявлять случаи деструктивного и суицидального поведения, травли и асоциальных явлений.

В регионе заявили, что подобная практика распространена и в других субъектах, однако в профсоюзе учителей замечают, что эта работа не входит в обязанности педагогов и является излишней нагрузкой.

Учителя должны будут проверять подписки на группы, распространяющие идеологию и сведения о способах совершения самоубийств, призывы к суициду, к деструктивным действиям, заявил пресс-секретарь комитета образования города Гэсэр Раднаев

Председатель профсоюза "Учитель", педагог из Нижегородской области Дмитрий Казаков заявил, что мониторинг соцсетей не значится ни в одном квалификационном справочнике, ни в профстандартах учителей, а значит это точно не учительское занятие.

Эксперт подчеркнул, что классный руководитель, конечно, должен отреагировать, если случайно увидит какие-то вызывающие тревогу публикации в соцсетях ученика своего класса, но вынуждать педагога специально заниматься мониторингом поведения школьника в интернете неправильно, сообщают "Известия".

Как сообщила в Совете Федерации председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, бюрократический абсурд в школах и вузах продолжается. В то время как учитель должен отдавать все силы воспитанию и обучению детей, не отвлекаясь на заполнение бюрократической отчетности, учителя постоянно жалуются на нехватку времени для выполнения своих прямых обязанностей. Вместо этого они вынуждены строчить бесконечные отчеты.