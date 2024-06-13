Минстрой хочет повысить выплаты за поврежденное при ЧС жилье

В России могут смягчить условия получения компенсаций в случае ЧС.

С инициативой выступило Министерство строительства РФ, которое предлагает снять ограничения на выплату при наличии в собственности доли в другом жилье и увеличить размер компенсации до 10 тыс. руб. Это должно поддержать россиян, пострадавших во время весенних паводков. Документ разработан для реализации поручения президента РФ по вопросам ликвидации последствий паводков.

По словам экспертов, инициатива является логичной и актуальна для регионов, находящихся в зоне риска природных катаклизмов.

На меру соцподдержки могут претендовать россияне, являвшиеся на день введения режима ЧС собственниками утраченных жилых помещений, не застрахованных по программе организации возмещения ущерба, а также граждане, имеющие на руках документы, выступающие основанием для государственной регистрации права собственности на жилье.

Помощь получат и те, кто владельцем не является, но зарегистрирован по месту жительства в утраченном жилом помещении или постоянно проживал в нем по решению суда, сообщают "Известия".

Тем временем, в Госдуму внесли законопроект, обязывающий региональные власти разрабатывать и реализовывать программы добровольного страхования жилья россиян. Но если возможность застраховать жилье от ЧП есть уже сейчас, но тогда зачем нужен новый законопроект и что за странная формулировка, что закон "обязывает региональные власти разрабатывать и реализовывать программы добровольного страхования"? Подробнее — в материале Накануне.RU.