Выдачи льготной ипотеки подскочили в мае

В России объемы выдачи льготной ипотеки в мае выросли на 17%, до 412 млрд руб.

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Темпы кредитования ускорились более чем вдвое по сравнению с апрелем. Банки заявили о значительном спросе на государственные программы. Участники рынка стремятся выдать больше ипотечных займов наиболее надежным заемщикам перед окончанием действия ипотеки на новостройки под 8% с 1 июля. После этого спрос на жилье в стране заметно сократится в условиях высоких процентных ставок.

Как заявлял замминистра финансов Иван Чебесков, льготную ипотеку продлевать не будут. Также после этой даты могут измениться условия по ипотеке для семей с детьми под 6%. В Минфине не исключили, что по ней могут поднять ставку для семей с детьми старше 6 лет, сообщают "Известия".

Среди основных причин прекращения субсидий кураторы строительного рынка и Центробанк РФ называют стремительно растущий разрыв между ключевой и льготной ставкой, что ведет к большой нагрузке на федеральный бюджет. Также среди факторов отмены называют повышение цен и ускорение инфляции на строительном рынке. Хотя представители отрасли уверены: максимум, на что можно рассчитывать после отмены льготной ипотеки, — заморозка цены на "квадрат". Пока же начинается всплеск спроса на льготный продукт среди тех, кто пытается "запрыгнуть в последний вагон".