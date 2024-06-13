Россияне смогут получать на руки зарплату не меньше МРОТ

В Госдуму внесут проект закона, который предусматривает получение работником зарплаты на руки не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Документ будет внесен на рассмотрение депутатов 13 июня. Как следует из пояснительной записки, инициатива направлена на то, чтобы соблюдалось право каждого россиянина на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ. Законодатели указали, что это заработную плату на уровне МРОТ получают порядка 5 млн граждан. Так с этой суммы удерживается еще и подоходный налог, а на руки выходит меньше МРОТ, что недопустимо.

Как заявил в Telegram один из авторов проекта Ярослав Нилов, необходимо прописать в законодательстве такую норму, чтобы получать на руки меньше МРОТ было невозможно.

Индексацию МРОТ привяжут к общему росту зарплат в экономике, заявил ранее президент России, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. По мнению Владимира Путина, это будет служить снижению бедности и сокращению неравенства. Для этого доходы россиян должны расти быстрее, чем экономика.