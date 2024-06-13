Большинство россиян выступили за закон о домашнем насилии

Появление в России закона о домашнем насилии поддержали 89% участников опроса.

Исследование провела компания Russian Field совместно с партией "Новые люди". 6% участников опроса ответили отрицательно, 4% затруднились с ответом и 1% респондентов ответили по-другому. В пользу принятия этого закона высказалось 95% женщин, среди мужчин поддерживающих меньше 83%. Больше всего противников в возрастных группах 30-44 лет и 54-59 лет. Меньше всего противников среди молодежи в возрасте 18-29 лет.

У участников исследования спрашивали, оказывались ли они или их знакомые в ситуации, когда один член семьи применяет физическую силу к другому. С такой ситуацией сталкивались 20% опрошенных, еще 34% вспомнили про такие случаи у своих знакомых. 52% заявили, что таких ситуаций в их жизни или жизни знакомых не было.

Женщины чаще чем мужчины сталкиваются с домашним насилием лично — 23% против 16%, а также чаще упоминают о таких ситуациях в семьях знакомых — 39% против 29%, сообщает РБК.

России только в 16 регионах из 89 есть государственные центры помощи жертвам домашнего насилия. В Москве только два таких центра. И свободных мест в таких заведениях нет.