13 Июня 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВШЭ: бедность существенно не сократится при повышении МРОТ

В России изменение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не сильно влияет на уровень бедности и динамику доходов населения.
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Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ. Ученые проанализировали три сценария увеличения МРОТ: на 6,3%, на 18%, а также "радикальный" вариант — до 1,5 прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного россиянина. В первых двух случаях бедность снижается в пределах 0,3 п.п., а в третьем — на 0,6–1 п.п. По словам авторов исследования, повышение МРОТ имеет большее значение для поддержки уровня жизни домохозяйств с низкооплачиваемыми работниками, а не для преодоления бедности населения.

В исследование заложена предпосылка, что повышение МРОТ снижает занятость: при росте минимальной оплаты труда на каждые 10% уровень занятости россиянок сокращается на 0,21 п.п., что приводит к снижению общего уровня занятости на 0,15 п.п. Низкооплачиваемые работники-мужчины также могут терять работу — как минимум в краткосрочном адаптационном периоде. Сценарии предполагают, что часть работников (25 или 50%), которые в результате повышения МРОТ лишились занятости, будут зарегистрированы в качестве безработных и получат пособие.

Ученые пришли к выводу, что положительный эффект от повышения МРОТ в рассматриваемых сценариях распространяется на 18–36% всех работающих по найму, а негативный эффект (потеря занятости) проявляется в отношении 0,1–1% от их исходной численности, сообщает РБК.

Росстат сообщает, что количество бедных граждан в 2023 году снизилось до 10,2% от всего населения страны, или до 14,8 млн человек. И это, судя по всему, новый рекорд, ведь еще весной ведомство отчитывалось о снижении бедности до исторического минимума в 10,5% или 15,3 млн граждан. Однако, как считает экономист, депутат Госдумы Денис Парфенов, если бедность и уменьшилась, то причины у снижения иные. Да и само снижение на самом деле под вопросом.

Теги: ВШЭ, бедность, МРОТ


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