В Госдуме оценили влияние новых санкций на экономику России

Новые антироссийские санкции могут стимулировать реформы в экономике.

Как заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, в условиях ограничений в стране более усиленно развивается отечественное производство и инновации. Парламентарий считает, что ограничительные меры сыграли в негатив тем, кто их ввел, а РФ лишь подтолкнул к новым возможностям для роста и развития, а также к снижению зависимости от внешних факторов.

"Эти санкции исчисляются тысячами, и новые не смогут уже как-то серьезно повлиять на нашу экономику, которая имеет иммунитет к таким действиям. А на политику или позицию нашего руководства не смогут повлиять уж точно", - указал Белик.

"Отмечается, что Россия обладает достаточной экономической стабильностью и резервами, чтобы справиться с любыми негативными последствиями.

Европа и США - это не весь мир. И нашим западным коллегам стоит уже наконец-то это усвоить", - подчеркнул депутат, сообщает РИА Новости.

12 июня США обновили санкционный список в отношении России. В него вошли компании, связанные с IT и авиацией, а также Казанское опытное КБ, концерн радиостроения "Вега", НПО "Поиск, Московская биржа, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "Арктик СПГ" и другие.