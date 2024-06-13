У брата Максима Галкина* прошли обыски

У брата признанного в России иноагентом Максима Галкина* - Дмитрия в Москве прошли обыски.

Он является соучредителем компании из сферы оборонно-промышленного комплекса, которая занимается производством боеприпасов.

Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации. Уголовное дело, в рамках которого произошел визит следователей к Галкину, никак не связан с его младшим братом Максимом, сообщает ТАСС.

Обыски прошли и в доме Дмитрия Галкина на Рублевке, и в его компании, которая занимается переоснащением БТР, сообщает РБК.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь юмориста Максима Галкина к ответственности за его высказывания.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России. РИА