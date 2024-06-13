Будет как в 90-е: США ввели санкции против Московской биржи

Американские власти ввели блокирующие санкции против Московской биржи.

Основная угроза этих ограничительных мер — удар по валютному рынку и механизму формирования курсов доллара и евро к рублю. Мосбиржа заявила об остановке торгов данными валютами с 13 июня. Как заявил управляющий партнер юридической фирмы NSP Александр Некторов, на практике санкции в отношении Мосбиржи и НКЦ отразятся также на торгах другими валютами, так как введенные блокирующие санкции означают запрет американским банкам-корреспондентам производить расчеты с НКЦ. Биржа и НКЦ смогут оперировать только рублем.

Экс-начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук считает, что торговля долларом и евро теперь будет вестись на межбанковском рынке как в 90-е, трейдеры будут общаться голосом или в меcсенджерах напрямую друг с другом, а курс Центробанка будет устанавливать по форме 701 — "Суточный отчет о конверсионных операциях". "ЦБ готовился к такому уже год или больше, по идее, ничего страшного произойти не должно", — считает эксперт.

Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков указал, что в целом мировой валютный рынок — это внебиржевой рынок, и переход расчетов от биржи к банкам в России вряд ли создаст непреодолимые трудности, сообщает Forbes.