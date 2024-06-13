13 Июня 2024
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Армия и ВПК Донецкая Народная Республика Ленинградская область
Фото: lenobl.ru

Ленобласть продолжает помощь бойцам СВО и восстанавливает Енакиево

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко накануне посещал объекты в подшефном городе Енакиево (ДНР), которые там восстанавливает или строит заново 47-й регион.

«Жители подшефного города одобрили план по ремонту кольцевой дороги вокруг Енакиево, чтобы сразу после закрыть на восстановление виадук в черте города. И то, и другое «разбомблено», но не войной, а отсутствием обслуживания за три десятка лет. Асфальто-бетонный завод, который построен по нашей инициативе работает с хорошей загрузкой и высоким качеством. Объемы будем увеличивать – высокий спрос. Объект «школа» сдан и принят. Открытие МФЦ задерживается, направлю команду ленинградских специалистов для помощи и контроля», — прокомментировал итоги осмотра губернатор Александр Дрозденко.

(2024)|Фото: lenobl.ru

Напомним, за два года ленинградскими дорожниками было отремонтировано в Енакиево 13 улиц. Асфальтобетонный завод в Енакиево выпустил уже более двух тысяч тонн асфальта с середины апреля.

В 2024 году в Енакиево появится новый МФЦ на проспекте Металлургов. После открытия в отделении будут: кабинет сотрудника миграционной службы, фотокабина, зал приема и ожидания с детским уголком. В зоне обслуживания предусмотрено 15 окон. Численность сотрудников — 20 человек. Этот новый МФЦ создан при поддержке регионального центра «Мои документы» и строительных организации, которые разработали его эскиз и макет. Кроме того, специалисты МФЦ Ленинградской области подобрали необходимую комплектацию офисного оборудования для окон обслуживания заявителей и рабочих мест специалистов.

енакиево, восстановление донбасса(2023)|Фото: lenobl.ru

Ремонт в школе № 15 города Енакиево начался весной в 2023 года. И уже в процессе работы строители расширяли спектр задач: к обновлению пищеблока и замене окон и дверей добавились работы по восстановлению кровли, ремонту фундамента, актового и спортивного зала. Также регион обновил компьютерные классы и библиотечный фонд учреждения.

(2024)|Фото: lenobl.ru

Также в ходе рабочей поездки губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и Фонд «Ленинградский рубеж» передали бойцам в зоне СВО партию техники и снаряжения.

«Всё подобрано, закуплено, доведено «до ума» и доставлено фондом «Ленинградский рубеж»: машина водоочистки, мобильная станция РЭБ, тягач для рембазы и другое спецоборудование. Для фронта, для Победы», — прокомментировал Александр Дрозденко.

В новую партию помощи от Ленинградской области вошли: полноприводный тягач «Урал»-трал для перевозки тяжелой техники, мобильная очистная станция на базе КАМАЗа, автомобиль с интегрированной системой радиоэлектронной борьбы, другая техника и гуманитарные грузы.

Еще один уникальный подарок ленинградцев высоко оценили врачи и раненые на полях СВО бойцы. Фонд «Ленинградский рубеж» совместно с Комитетом по здравоохранению Ленобласти завершили работы по строительству первого подземного госпиталя по оказанию амбулаторной помощи нашим военнослужащим.

(2024)|Фото: фонд "Ленинградский рубеж"

Благодаря тщательной маскировке и фортификации бойцы смогут, не отрываясь от службы, посетить ряд специалистов: терапевта, офтальмолога, дерматолога и стоматолога. Медицинский пункт оснащен всем самым необходимым: от различных препаратов и расходных материалов до современного оборудования. Здесь, помимо кабинетов врачей, предусмотрены отдельные помещения, где будут жить специалисты, а также комната, где военнослужащие могут с комфортом ожидать приема.

А в самом начале рабочей поездки губернатора Ленобласти в подшефный городе Енакиево (ДНР) он принял участие в открытии памятника погибшим детям Донбасса.

(2024)|Фото: lenobl.ru

«За 10 лет на Донбассе выросли дети, которые не знали мирной жизни. Более 100 детей убиты. Памятник, который открыли в Енакиево, накануне Дня защиты детей, – чтобы помнить об этом и вернуть мир», — заявил в ходе церемонии открытия Александр Дрозденко.

Теги: енакиево, александр дрозденко, подземный госпиталь, подшефный город, ленобласть, памятник детям донбасса


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