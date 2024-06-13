13 Июня 2024
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Экономика Ленинградская область
Фото: lenobl.ru

Ленобласть в ТОП-10 инвестрейтинга. Еще 100 млрд привлекут подписанные на ПМЭФ-2024 соглашения

Агентство стратегических инициатив презентовало на площадке ПМЭФ-2024 рейтинг инвестиционного климата регионов страны. Ленобласть по интегральному рейтингу заняла 10 позицию.

(2024)|Фото: lenobl.ru

«У Ленинградской области средний интегральный индекс инвестиционного климата региона вырос за год на 12,6 баллов, что в два раза выше чем в среднем по России. Дальнейшая экономическая задача — совместно с отраслевиками сокращать административные барьеры, в первую очередь связанные с подключением к инженерным сетям, дорогам, в целом созданием инфраструктуры и в целом со всем, что связано со строительством» — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

(2024)|Фото: lenobl.ru

Напомним, что данный рейтинг рассчитывается по 70 показателям в 4 направлениях: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Учитываются как статистические показатели, так и опросные данные. Важно отметить, что рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

Инвестпортфель Региона47 , который учитывался при составлении рейтинга за 2023 год, уже составлял более 6,5 трлн рублей.

(2024)|Фото: lenobl.ru

А в ходе деловой программы, которую команда Ленобласти под руководством губернатора, осуществила на полях ПМЭФ-2024 было подписано 35 соглашений на общую сумму 100 млрд рублей.

Александр Дрозденко особо отметил в своем телеграмм-канале: "Ленобласть не подписывает на #ПМЭФ рамочные соглашения и соглашения о намерениях. Только конкретные производственные планы".

Документы, которые делегация Ленобласти подписала в ходе форума объединяет стремление выбирать лучшее – технологическое лидерство, заработную плату и условия для работников выше рынка; социальную ответственность и желание развиваться вместе с регионом. Со своей стороны регион гарантирует «Зеленый коридор для инвестора», который уже на практике доказал свою эффективность.

(2024)|Фото: lenobl.ru

Заключенные в ходе форума соглашения касаются самых разных сфер, включая логистику, пищевую промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, химическую отрасль, промышленное оборудование, вагоностроение.

"За любым инвестиционным договором идёт его реализация. Это не только создание рабочих мест, это налоги в бюджет, которые должны быть направлены, как сказал наш президент Владимир Путин, на улучшение качества жизни, на улучшение демографической ситуации. То есть мы должны инвестировать в человека", — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, главной темой экспозиции Ленинградской области на площадке ПМЭФ-2024 стало промышленное развитие и информационная система сопровождения инвесторов "Зелёный коридор". С помощью «Зеленого коридора для инвестора» все уровни инфраструктуры поддержки бизнеса в Ленинградской области были объединены в единую экосистему, которая позволила значительно повысить эффективность межведомственного взаимодействия, снизить административные барьеры для бизнеса и сократить сроки ответов на запросы с 30 до 5 дней.

(2024)|Фото: lenobl.ru

Также в ходе работы питерского форума, Ленинградская область подписала и целый ряд соглашений в социальной сфере. Речь идет об обязательствах компаний помогать конкретным проектам на территориях, где они работают, а также о тиражировании позитивного опыта Ленинградской области в сфере заботы об инвалидах на другие субъекты РФ.

Теги: александр дрозденко, пмэф-2024, инвестиционный рейтинг,


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