Десяти юным астраханцам Игорь Бабушкин вручил первые в их жизни паспорта в День России

Сегодня десять подростков, отметивших в этом году своё четырнадцатилетие, получили из рук губернатора Игоря Бабушкина первые паспорта гражданина Российской Федерации.

Церемония вручения паспортов прошла в День России в Астраханском кремле. Ребята, которые сегодня получили главный документ, имеют высокие достижения в учёбе, спорте и творческой деятельности, являются победителями различных олимпиад, участвуют в общественной жизни школы и региона. Среди них — активисты региональных отделений патриотических и детских организаций, участники Всероссийских конкурсов.

"Символично, что именно сегодня мы вручаем юным астраханцам главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Уверен, что все ребята вырастут достойными продолжателями традиций своих дедов и прадедов и настоящими патриотами Отечества", – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.