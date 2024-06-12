Новый глава Югры рассказал, как отпраздновал День России и 430-летие Сургута

И.о. главы Югры Руслан Кухарук высказался о том, как провел День России и 430-летеи Сургута. Он поучаствовал в торжественном поднятии государственного флага в спортивной школе №1.

"Пообщался с ребятами. Чувствуется, что они – настоящие патриоты, гордятся родным регионом, страной", - написал Кухарук в своем telegram-канале.

Главный государственный праздник объединил молодых жителей Югры, Макеевки – Кухарук вручил 14-летним ребятам паспорта гражданина России.

"С волонтерами, ветеранами специальной военной операции посетили мультимедийную выставку "Россия будущего", открывшуюся в историческом парке "Россия – Моя история. Югра"", - написал Кухарук.

11 июня на встрече с жителями Сургута Кухарук говорил о том, какую важную и необходимую поддержку оказывают добровольцы Гуманитарного Добровольческого Корпуса защитникам нашей страны, мирному населению Донбасса. Сегодня глава региона посетил логистический пункт Гумкорпуса – сюда со всего округа поступает гуманитарная помощь от жителей, организаций, бизнеса. Руководитель Гумкорпуса Эдуард Логинов рассказал о работе, в которую сейчас включены 4,5 тыс. добровольцев.

"Успел лично поздравить жителей Ханты-Мансийска с 442-летием со дня образования города на выступлении знаменитого музыкального коллектива "Хор Турецкого"", - пишет Кухарук.