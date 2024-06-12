Прокуратура выяснит причины жесткой посадки вблизи Екатеринбурга вертолета

О причинах жесткой посадки не сообщается.

В поселке Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области, вблизи базы отдыха "Светофор", вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку. Летевшие в вертолете мужчина и женщина госпитализированы в больницу Первоуральска, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов из-за жесткой посадки вертолета вблизи Первоуральска.



