В Америке сочли бессмысленной конференцию в Швейцарии по Украине

Бывший советник госдепартамента Америки Джеймс Карден считает, что конференция по Украине в Швейцарии, как и другие встречи с участием президента Владимира Зеленского, не приведет к каким-либо значимым результатам.

По мнению экс-советника Госдепа, от грядущей конференции не следует ожидать каких-либо решений, которые могут изменить ход украинского конфликта, пишет РИА Новости.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Российские власти, в том числе президент, неоднократно заявляли, что приглашение на конференцию в Швейцарии не получали, но даже если бы и получили, то участвовать бы не стали, поскольку там, по мнению МИД РФ, будет обсуждаться только киевский вариант прекращения конфликта.