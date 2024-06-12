В МИД Армении уточнили слова Пашиняна о выходе из ОДКБ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян уточнил слова премьер-министра страны Никола Пашиняна о выходе республики из ОДКБ.

"Заседание записывается, можно проверить, кто что сказал. Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Армении сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся", - цитирует ТАСС Мирзояна.

РИА Новости уточняет, что Пашинян заявил, что виновными в угрозах, перед которыми стоит Армения, являются те, "кто сформировал блок – мыльный пузырь, который не только не выполнил свои договорные обязательства, а с Азербайджаном планировали войну" против армянской стороны. При этом он подчеркнул, что Армения выйдет (из ОДКБ), когда посчитает нужным.