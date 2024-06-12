Завершен вывод российских миротворцев из Карабаха

Минобороны Азербайджана сообщило о выводе миротворцев России из Карабаха.

"12 июня завершился процесс вывода миротворческого контингента России, временно дислоцированного на территории Азербайджана. Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию", - пишет Минобороны Азербайджана, прилагая видео.

Напомним, решение о выводе российских миротворцев из Карабаха было принято высшим руководством России и Азербайджана.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 г., высшим руководством обеих стран было принято решение о досрочном выводе миротворцев Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Азербайджанской Республики, с территории нашей страны", - сообщил ранее помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

Российские миротворцы выполняли задачи на 18 наблюдательных постах на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики. Не всегда их служба шла спокойно. Например, 19 сентября 2023 г. в Азербайджане заявили о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, начатой в ответ на "провокации". По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, диверсанты из армянской армии устанавливали в Нагорном Карабахе мины, на которых подорвались мирные жители и сотрудники полиции Азербайджана, обстреливали азербайджанских военных из минометов и огнестрельного оружия. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

20 сентября 2023 г. Баку и Степанакерт при посредничестве российских миротворцев заключили соглашение о прекращении огня, выводе армянских военных, расформировании и разоружении вооруженных сил непризнанной республики, выводе военной техники. Во время обострения конфликта погибло пять российских миротворцев.