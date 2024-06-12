В Прикамье автобус с пассажирами улетел в кювет

В Пермском крае, на трассе Пермь – Березники, улетел в кювет пассажирский автобус.

Авария случилась примерно в 14.00. По предварительным данным, на 164 км трассы автобус улетел в кювет. За рулем был водитель 1978 г.р. Госпитализированы трое пассажиров. Началась проверка, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

"Ъ" в краевом минздраве сообщили, что в результате ДТП с автобусом пострадали 12 человек. Из них четверых в состоянии средней степени тяжести везут в больницу. Еще три человека направлены в травмпункт. Среди пострадавших детей нет.