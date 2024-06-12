Россия может отменить визы с шестью странами

Россия может отменить визы с шестью странами.

"Мы ведем переговоры с рядом стран о полной отмене виз. В первую очередь, это Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия, Мьянма", - приводит "Интерфакс" слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова на пленарной сессии туристического форума "Путешествуй!" в Москве.

Он уточнил, что с Мьянмой обсуждается этот вопрос.

"Ряд соглашений рассчитываем подписать до конца этого года", - сказал Решетников.