В День России губернатор объявил о старте конкурсе на лучший гимн Астраханской области

С главным государственным праздником жителей Астраханской области поздравил губернатор Игорь Бабушкин.

В торжественной речи глава региона отметил, что День России является особым символом "нашего всеобщего единения, стремления жить по собственной воле и работать на благо любимой страны".

«У нас в Астраханской области в мире и дружбе живут представители почти 150 национальностей. Вместе со всей страной, как одна большая семья, мы стараемся делать все, чтобы Россия крепла, развивалась и процветала», - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Под гимн России на площади перед зданием гауптвахты подняли государственный флаг Российской Федерации. В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, представители общественных организаций, юнармейцы и поисковики.

Также губернатор отметил, что в ближайшие дни в регионе будет объявлен конкурс на создание гимна Астраханской области: "Любовь к своей стране всегда начинается с любви к малой Родине. Астраханская область – важная и по-своему уникальная часть России. У нашей области есть собственный герб и флаг, отражающие нашу самобытность, богатую историю и культуру. А скоро появится еще один официальный символ – гимн Астраханской области".