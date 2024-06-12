90% студентов нейтрально относятся к идеологии бездетности

88% студентов знают, что такое идеология чайлдфри (бездетности), и, по словам 54% опрошенных, среди их знакомых есть те, кто разделяет эти взгляды. Таковы результаты опроса 395 студентов Финансового университета при Правительстве РФ (московская площадка), опубликованные в журнале ФНИСЦ РАН "Народонаселение" в статье "Инфантильные или ответственные: студенческая молодежь о новых тенденциях в брачно-семейной и репродуктивной сферах".

Из опрошенных 45% являются коренными москвичами, 9% прибыли из городов-миллионников, 29% — из городов с населением свыше 100 тыс. человек; остальные — из малых городов и сел. Они считают, что это "личное дело каждого", и если человек имеет "счастье" без детей, то это нормально.

Точно такое же безразличие зафиксировано и в отношении абортов (81%). Под разными предлогами зачатых детей можно уничтожать, считают студенты. Единственное различие только в том, кто должен это решать: мужчина и женщина или только женщина. Здесь почти по 50% ответов. Характерно, что у 54% респондентов есть прошедшие через аборт знакомые. При этом 73% полагают, что никакой аборт не является "безопасным".

Также студенты безразличны к суррогатному материнству.

Исследование показало, что студенческая молодежь настроена откладывать заключение брака и рождение первого ребенка на более поздние сроки. А репродуктивные установки не вселяют никакой надежды на улучшение демографии, которую можно охарактеризовать одним слово "катастрофа".

Недавно председатель правления АНО "Сообщество практиков образовательного семьеведения" Михаил Смирнов выступил с докладом о том, что российское общество движется к безбрачности и бессемейности: семейных людей становится все меньше, одиночек - все больше.