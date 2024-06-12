Десятый молодежный центр открыл в Сургутском районе в День России Андрей Трубецкой

Сегодня состоялось торжественное открытие самого крупного молодежного центра в Сургутском районе – в Нижнесортымском.

"Общая площадь объекта — почти 640 кв.м. Учреждение расположилось в центре поселения на улице Нефтяников. В здании был проведен капитальный ремонт", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Площадку оснастили самым современным оборудованием.

"Большой концертный зал на 354 кв.м, в котором 100 посадочных мест для фестивалей, деловых игр и других мероприятий. Также оборудованы кибер-класс со специализированной техникой, пространство креатива для самых творческих, мини-коворкинг и комната матери и ребенка для работы «Клуба молодых семей», - рассказал Андрей Трубецкой.

Центр создан при поддержке Росмолодежи в рамках нацпроекта «Образование».

"В прошлом году муниципалитет стал победителем конкурса «Регион для молодых» и получил более 18 млн рублей на реализацию проекта из федерального, регионального и местного бюджетов", - отметил Андрей Трубецкой.

Дополнительно было направлено 6,4 млн рублей из районных средств на ремонтные работы. Суммарная стоимость объекта – 24,7 млн рублей.