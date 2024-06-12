И.о. главы Сургута в юбилей города отметила его достижения

И.о. главы Сургута Людмила Батракова поздравила горожан с 430-летием экономической столицы Югры.

"За красивой датой – большая история. Когда-то город был опорным пунктом покорения Сибири, сегодня он – энергетический центр страны", - цитирует пресс-служба мэрии Батракову.

Сургут стал крупным промышленным и культурным городом благодаря труду многих поколений.

"Мы гордимся нашими нефтяниками, газовиками, строителями, предпринимателями, врачами и учителями, сотрудниками органов правопорядка и военными, спортсменами, деятелями искусства и науки. За достижениями современного Сургута – большой вклад наших ветеранов. Именно жители создают историюгорода, определяют его настоящее и будущее", - полагает Батракова.