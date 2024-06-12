12 Июня 2024
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

Оскандалившийся из-за сына бывший вице-премьер Прикамья нашел новую работу

Бывший мэр Перми Алексей Демкин стал руководителем ООО "ТД "ПЗСП"". Об этом говорят изменения в ЕГРЮЛ.

Ранее источник, близкий к предприятию, подтверждал "Ъ-Прикамье" данные сведения.

Напомним, Демкин возглавил Пермь чуть больше трех лет назад, в марте 2021-го, до этого несколько месяцев работал в статусе и.о. Летом 2023-го повышен до вице-премьера правительства Пермского края. Ушел в отставку в апреле 2024 г. после скандального высказывания своего сына о возвращении в Прикамье и необходимостью понести за эти слова ответственность. Незадолго до этого сын вице-премьера в грубой форме дал понять своим подписчикам, что не собирается возвращаться в Россию. В своем видео Илья Демкин сидел в кафе на Бали, а на вопрос от подписчиков о возвращении обратно показал виды тропиков со словами: "Это мое утро субботы. Нахрена мне Пермь?"

Теги: Алексей Демкин, Пермь, ООО "ТД "ПЗСП""


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