Арестован гендиректор национализированного ЧЭМК

В Челябинске Центральный райсуд арестовал генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского.

Он арестован на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СКР.

11 июня стало известно о том, что в Челябинске задержали гендиректора национализированного Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского. Уголовное дело против "директора и иных лиц" возбуждено "по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности".

В феврале суд по иску Генпрокуратуры изъял акции ЧЭМК в собственность государства. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что без продукции национализированного недавно предприятия "мы, конечно, ни самолеты не построим, ни танки, ни пушки". Он также пожаловался на бывшего владельца ЧЭМК Юрия Антипова, при котором "большая часть продукции с ЧЭМК вывозилась за рубеж". При этом "Ростех" уже нашел заинтересованных инвесторов, которые готовы купить 75% ЧЭМК, но их имена пока не называются. Сама госкорпорация оставит за собой 25% и строит планы по переносу производства на вырученные от продажи доли средства.