Страны ОПЕК+ в мае сократили добычу нефти

Страны ОПЕК+ в мае снизили добычу нефти на 40 тыс. б/с (до 34,55 млн б/с), но превысили план с учетом добровольных сокращений на 630 тыс. б/с.

Это следует из данных, представленных в июньском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишет ТАСС. Издание также уточняет, что Россия в мае сократила добычу нефти на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с), но недовыполнила план по добровольным сокращениям в рамках договоренностей ОПЕК+ на 170 тыс. б/с.

В начале июня стало известно, что ОПЕК+ решила продлить соглашение о сокращении добычи нефти на 2025 г. Об этом сообщила организация в коммюнике по итогам сегодняшнего заседания. Нефтяная сделка, без учета добровольных сокращений ряда стран, ранее была рассчитана до конца 2024 г. Общая квота стран на следующий год будет повышена на 300 тыс. барр. из-за ОАЭ и составит 39,725 млн б/с.

Увеличение будет поэтапным, начиная с января 2025 г. и до конца сентября тогоже года. Целевой уровень производства для ОАЭ в 2025 г. составляет 3,519 млн б/с. Свое решение альянс объяснил стремлением поддерживать стабильность нефтяного рынка.