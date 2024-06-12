12 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Путин утвердил новую структуру управлений своей администрации

Президент России Владимир Путин утвердил новую структуру управлений своей администрации. Документ опубликован на портале правовой информации.

Из указа президента следует, что в составе администрации президента появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, по госполитике в гуманитарной сфере, по госполитике в сфере ОПК.

Напомним, в мае, вскоре после инаугурации, Путин назначил верхушку своей администрации. Руководить ею по-прежнему будет Антон Вайно. Сергей Кириенко и Антон Громов получили посты первых заместителей главы администрации, заместителями руководителя АП стали Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко, Дмитрий Песков (он же – пресс-секретарь президента).

Помощниками Путина стали теперь уже экс-глава Тульской области Алексей Дюмин, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев, Юрий Иванов, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин, Дмитрий Шальков. Полпредами президента стали: в Центральном ФО – Игорь Щеголев, в Северо-Западном ФО – Александр Гуцан, в Южном – Владимир Устинов, в Северо-Кавказском – Юрий Чайка, в Приволжском – Игорь Комаров, в Уральском – Владимир Якушев, в Сибирском – Анатолий Серышев. Депутат Госдумы Елена Ямпольская пополнила когорту советников Путина.

Теги: Владимир Путин, администрация президента, структура, управление


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