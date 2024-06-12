12 Июня 2024
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Политика Омская область
Фото: Сергей Мельников

Ленинградский мост в Омске открыт - Виталий Хоценко поблагодарил строителей

12 июня, в День России, в Омске в торжественной обстановке после реконструкции открылся мост "Ленинградский". Перед началом торжественного мероприятия - открытия Ленинградского моста - было подписано концессионное соглашение о реализации инфраструктурного проекта в городе Омске – автомобильной дороги от ул. Раздольной до ул. 1-ой Заречной с мостовым переходом через р. Омь с платным участком. Строительство мостового сооружения через реку Омь в створе Окружной дороги позволит исключить движение грузового автотранспорта на Октябрьском мосту и центральных улицах, снизив интенсивность движения. Это также даст возможность соединить северный промышленный узел города Омска с восточным промышленным узлом, улучшить экологическое состояние жилых территорий областного центра, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Концессионное соглашение подписали Губернатор Омской области Виталий Хоценко и директор ООО "СтройТраст" Арман Акопян.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

"Подписали соглашение по строительству моста протяженностью 1,2 км через реку Омь. Новые мосты не строились в Омске более 20 лет.

Проект будет реализован по концессионной модели и станет платной альтернативой действующим мостам. При этом инвестор гарантирует бесплатный проезд для общественного транспорта, машин Скорой помощи, пожарных и полиции", - заявил Губернатор Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Глава региона отметил, что пятый мост через Омь в черте города должен появиться в 2026 году.

Виталию Хоценко, Мэру Омска Сергею Шелесту и Арману Акопяну было предоставлено право перерезать ленту и открыть Ленинградский мост для движения.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

"Ленинградский мост открыт. Благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина на его капитальный ремонт было направлено порядка 2 млрд рублей. При правильной эксплуатации Ленинградский мост прослужит омичам еще 100 лет. Вечером запустим архитектурную подсветку", - сообщил глава региона.

Он поблагодарил за качественную работу строителей и проектировщиков. Губернатор сообщил, что работа по приведению в порядок городских мостов будет продолжена. Уже в этом году начнут капремонт моста имени 60 лет ВЛКСМ, а затем будет обновлен Комсомольский мост.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Также состоялась церемония награждения представителей организаций, выполнивших проект. Почетной грамотой Правительства Омской области награжден Арман Акопян, директор ООО "СтройТраст". За высокое профессиональное мастерство, качественное и своевременное выполнение капитального ремонта строительства моста "Ленинградский" отличившимся были вручены благодарственные письма Губернатора Омской области, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области, Администрации города Омска.

Ленинградский мост – часть истории областного центра. Мост строился в конце 50-х годов 20 столетия. Строительство Ленинградского моста повлияло на формирование таких уникальных городских природных территорий, как Парк Победы и природный парк "Птичья гавань". С августа 2022 по май 2024 года проектная организация ООО "Мост" и Генеральный подрядчик ООО "СтройТраст" выполняли капитальный ремонт моста.

Теги: виталий хоценко, ленинградский мост в омске, инфраструктурный проект, строительство моста, капитальный ремонт


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