Только после вмешательства депутата Госдумы выпускнику позволили сдать ЕГЭ

Очередной возмутительный случай на ЕГЭ произошел в Омске. Выпускника несправедливо отстранили от ЕГЭ из-за калькулятора, который он сдал еще до начала экзамена. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

11-классник пришел на экзамен по математике с калькулятором, но, сомневаясь, что это разрешено, решил переспросить у организаторов. Получив отрицательный ответ, он сдал калькулятор еще до начала ЕГЭ. Однако его... удалили из аудитории. Он написал Лантратовой с просьбой о помощи.

Депутат связалась с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, и тот оперативно организовал проверку. Информация подтвердилась. В 9.24 выпускник зашел в аудиторию и сразу же сдал калькулятор, но в 10.00 его удалили с экзамена за "нарушение".

После суток проверок Музаев сообщил, что выпускник может сдать экзамен.

Лантратова призвала выпускников не бояться защищать свои права. Также есть горячая линия у Рособрнадзора. Мождно писать и лично ей.

"Человеческий фактор есть во всех сферах. В ручном порядке будем отрабатывать Ваши истории, вносить изменения в документы на федеральном уровне, если потребуется. Мы на связи!" - написала депутат.

Однако ситуация, когда школьники вынуждены писать депутатам, чтобы защититься от ретивых исполнителей инструкций, является ненормальной. На прошлой неделе выпускнице в Москве разрешили ЕГЭ только после вмешательства омбудсмена столицы. Школьница перед входом в аудиторию вспомнила, что у нее в кармане телефон. Она достала его, чтобы отдать, но была изгнана с экзамена. Если бы не омбудсмен, ждать пришлось бы минимум год.