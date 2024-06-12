Организации с иностранным госучастием тоже будут признаваться нежелательными

Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что нежелательной на территории России может признаваться и деятельность зарубежных и международных организаций, чьими учредителями или участниками являются государственные органы других стран.

В настоящее время нежелательной можно признать только деятельность иностранных неправительственных организаций. Это пробел в законодательстве, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Потому что организации, созданные госструктурами из США, Британии и других западных стран, спокойно ведут антироссийскую деятельность, а ограничить их никак нельзя.

Соавтор законопроекта председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев приводит примеры, что по решению правительства Японии была создана Ассоциация по вопросам "северных территорий", то есть Южных Курил. Она проводит разные антироссийские мероприятия и вещает об "оккупации" Курил Россией. В 1934 году британским правительством был создан "Британский совет", который под прикрытием развития сотрудничества в области культуры, искусства и образования ведет в России. Его офисы есть более чем в 100 странах, где Лондон "развивает культуру". А медиакорпорация "Немецкая волна" ведет антироссийскую пропаганду.

За работу в организациях с иностранным госучастием, признанных нежелательными, последует административная ответственность, а за повторное участие или организацию деятельности такой организации - уголовная.