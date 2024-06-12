В Таиланде сообщили, чем страна может быть полезна БРИКС

В Таиланде считают, что страна внести свой вклад в развитие БРИКС, содействуя в установлении контактов с различными региональными организациями.

Например, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Инициативой стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству (BIMSTEC). Об этом сообщил МИД королевства по итогам визита в Россию министра иностранных дел Таиланда Марита Сангиампхонга, который участвовал в совещании министров иностранных дел стран – участниц БРИКС, прошедшем в расширенном составе в Нижнем Новгороде, пишет ТАСС.

В марте 2024 г. замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что новое расширение БРИКС отложат до саммита организации в Казани (он состоится 22-24 октября 2024 г.). В Министерстве иностранных дел России считают, что пока "нужно обеспечить заинтересованные в сближении государства площадкой, платформой, на которой можно работать в практическом смысле".

Рябков добавил, что БРИКС сохранит свое название в будущем и после расширения состава, поскольку аббревиатура уже представляет собой бренд и узнаваемый "торговый знак". Сегодня членами организации уже являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.