Очередной груз для бойцов СВО собрали и отправили астраханцы

Волонтеры и неравнодушные жители Икрянинского района Астраханской области передали бойцам масксети, блиндажные свечи, продукты питания, медикаменты и предметы личной гигиены. В сборе посылки также приняли участие воспитанники центра «Ручеек». Они смастерили талисманы-обереги в виде Чебурашки, сообщает «Северо-Каспийская правда».

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, астраханцы не прекращают свой патриотический общественно-значимый труд. Они уверены, что их поддержка важна для военнослужащих, защищающих Родину.

Присоединиться к героям Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учетному специалисту.