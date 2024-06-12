В Госдуме призвали отменить досмотр перед ЕГЭ

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова предложила отменить досмотр перед ЕГЭ после череды скандальных случаев, когда выпускников заставляли раздеваться до нижнего белья.

Она считает, что не должно быть самого термина "досмотр", который является юридической процедурой, ее проводят полицейские в присутствии понятых, ведется протокол. Но на сегодня нет ни одного документа, который позволяет проводить личный досмотр детей на входе в здание. Необходимо внести уточнения в регламент проведения ЕГЭ и ОГЭ, которые не будут позволять обыскивать школьников при проходе в пункт проведения экзамена.

"В специальной инструкции для работников нужно записать запрет выворачивать карманы, раздевать, проводить личный досмотр вещей выпускников", - сказала депутат.

Можно ограничиться видеонаблюдением, если власти хотят бороться со списыванием. Но необходимо сделать все, чтобы при проведении ЕГЭ была исключена какая-либо форма унижения и психологического давления в отношении учащихся.

Характерно, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев поддержал и поблагодарил учителя физкультуры воронежской школы №62 Дмитрия Скляра, участвовавшего в скандальном досмотре школьниц перед ЕГЭ, где девочек заставляли снимать бюстгальтеры. Потому что он не допустил прохода потенциального злоумышленника.

Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что пусть лучше кто-то спишет экзамен, чем будет унижен. При этом Музаеву напомнили, что, согласно законодательству, досмотр личных вещей граждан, если они не совершили уголовное преступление, регулируется статьей 27.7 КоАП РФ. Но это не имеют права ни родители, ни учителя, а только сотрудники силовых органов. То есть фактически в отношении выпускников осуществляются незаконные действия.