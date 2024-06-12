12 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Общество В России Кировская область
Фото: vk.com/vk650kirov

650-летие Киров отмечает масштабно - более 100 мероприятий для жителей и гостей города

День России и День города Кирова, которому исполняется 650 лет, кировчане встретили рекордом: сегодня в 6:50 на главной площади столицы вятского края на массовую утреннюю зарядку собрались около 5 тысяч человек – семьи с детьми, любители спорта и профессиональные спортсмены. Самому младшему участнику зарядки – около года, а самому старшему - 85 лет. Юбилейный Киров установил «личный» рекорд по самой массовой зарядке.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Сегодня же в Кирове - Городе трудовой доблести – впервые за десятилетия состоялось шествие трудовых коллективов, в котором приняли участие более 15 тысяч человек. К участникам шествия присоединился губернатор Кировской области Александр Соколов.

Колонны трудящихся прошли по центральным улицам города и вышли на Театральную площадь. Здесь в полдень состоялось совместное исполнение Гимна России, в акции приняли участие свыше 10 тысяч человек.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

В День города на площадках работают более 200 волонтёров. В функционал добровольцев входит: навигация участников мероприятий и зрителей, создание комфортных условий для их нахождения на площадках, сопровождение маломобильных граждан, регистрация посетителей, работа за сценой, при проведении мастер-классов и многое другое.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Во второй половине дня кировчан ждет гала-фестиваль «Малиновый звон на Вятке». На колокольне Спасского собора своё искусство продемонстрируют звонари из Кирова, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы. На фестиваль приехал звонарь московского Храма Христа Спасителя.

На улице рядом с собором пройдет большая мастер-ярмарка. Здесь же разместится уникальная экспозиция – «Вятская азбука», которая представляет собой 43 буквы кириллицы, каждая не менее 1,5 метра в высоту, каждая выполнена в своей технике народных художественных промыслов Вятки – лоскутное шитье, плетение из соломки, бересты, лозы, кружевоплетение, керамика, резьба по дереву, обработка капа-корня, ковка, бисероплетение, вязание и др.

Дизайн всех 43-х букв создавали в общей сложности 30 народных умельцев на протяжении 7 лет.

(2024)|Фото: Лариса Крылова, Центр русской культуры и письменности «Мир».

Напомним, накануне губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил кировчан с 650-летием города.

"Нам посчастливилось жить в замечательном, красивом, добром городе Кирове-Вятке-Хлынове. Мы его очень любим", — сказал Александр Соколов.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

В общей сложности в Кирове сегодня на 12 праздничных площадках проходит свыше 100 мероприятий, посвященных Дню России и Дню города. Вечером кировчан ожидает сразу 4 фейерверка из разных точек города.

Теги: 650-летие кирова, день россии, александр соколов, вятка, хлынов


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