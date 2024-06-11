В честь профессионального праздника астраханских соцработников поздравил и наградил губернатор

На торжественном мероприятии в честь Дня социального работника глава Астраханской области Игорь Бабушкин вручил специалистам отрасли почетные грамоты и благодарственные письма.

Как отметил губернатор, в регионе трудятся более пяти тысяч специалистов социальных служб. Ежедневно они помогают пожилым людям и астраханцам с ограниченными возможностями здоровья, а также многодетным, малоимущим семьям и родственникам участников СВО.

В 2023 году различными мерами соцподдержки были охвачены почти 300 тысяч человек. На социальные выплаты направлено около 12 млрд рублей. Столько же запланировано на этот год.

Кроме того, помощь оказывается и семьям военнослужащих. Для них на сегодняшний день в регионе действуют 24 меры поддержки.

«Продолжим совершенствовать региональную систему соцзащиты и расширять перечень услуг. Благодарю вас за ваш профессионализм, бесконечную самоотдачу, терпение и отзывчивость», — сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.