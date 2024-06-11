Губернатор вручил заслуженным астраханцам награды накануне Дня России

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл торжественный приём, посвящённый Дню России. Среди удостоенных федеральных и региональных отличий –работники здравоохранения и образования, правоохранительных органов, представители традиционных религиозных конфессий и общественных организаций.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что День России – это особая дата для всех, кто любит свою Родину, гордится своей историей и уникальной культурой, героическими свершениями предков.

«В Астраханской области веками живут представители многих национальностей. Для всех народов Россия – общий дом и одна большая семья, где из поколения в поколение передаются традиции патриотизма и гражданственности, – отметил губернатор. – В нашем согласии и уважении друг к другу – главная сила и залог благополучия родного региона и всей страны».

Губернатор вручил астраханцам, добившимся успехов в трудовой, научной и общественной деятельности государственные и региональные награды. Всего их получили 25 человек.

Медалью Луки Крымского, вручаемой за заслуги в здравоохранении, награждена старшая медсестра детской городской поликлиники № 1 Камшат Абдулхамитова. Профессор Астраханского государственного медуниверситета Лия Рамазанова удостоена звания Заслуженный врач Российской Федерации, а старшая акушерка областного перинатального центра АМОКБ Ольга Фёдорова – звания Заслуженный работник здравоохранения РФ.





Также глава региона передал Почётную грамоту Президента Российской Федерации министру социального развития и труда Астраханской области Дмитрию Заплавнову.