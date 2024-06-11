В центре Астрахани открылась фотовыставка «Трудовые династии»

С целью популяризации политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей по указу Президента Владимира Путина 2024 год в России объявлен Годом семьи. В регионах проходят самые разные мероприятия в рамках Года семьи.

Поддержав инициативу, Агентство по занятости населения Астраханской области организовало фотовыставку, героями которой стали трудовые династии Астраханской области.

Здесь представлены не только современные фотографии династий, но и уникальные снимки из семейных архивов. Яркая фотовыставка призвана продемонстрировать преемственность поколений, умение служить профессии, делу и государству астраханских семейных династий.

Фотоэкспозиция расположена в самом сердце города Астрахани, на территории, прилегающей к Братскому саду вдоль променадной части улицы Кирова. Фотовыставка продлится до сентября включительно.