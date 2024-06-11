Путин заявил, что вины России в срыве зерновой сделки нет

Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства выразил благодарность Турции за вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе вокруг Украины.

"Хочу поблагодарить и Вас, в Вашем прежнем качестве, за поддержку переговорного процесса, за предоставление стамбульской площадки для переговоров с Украиной по урегулированию кризиса. Президент Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении так называемой зерновой сделки. Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена. Но знаю также об инициативе Президента Эрдогана по поводу ситуации в Черном море. Вы знаете, мы это поддержали. Но, к сожалению, в последний момент украинская сторона также отклонила это предложение", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что внимательно и с большим уважением рассматриваются все инициативы Турецкой Республики.