Обязанности арестованного замгубернатора Тюменской области перераспределили

Правительство Тюменской области перераспределило обязанности арестованного замгубернатора Вячеслава Вахрина между другими замами главы региона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Заместителю губернатора Тюменской области Сергею Шустову поручено координировать и контролировать деятельность департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области и государственной жилищной инспекции Тюменской области. Кроме того, на указанный период Сергей Шустов возглавил штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.

Заместителю губернатора Тюменской области Андрею Пантелееву поручено координировать и контролировать деятельность департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области и региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. Также Андрей Пантелеев возглавит межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Тюменской области.

Заместителю губернатора Тюменской области Павлу Белявскому поручено координировать и контролировать деятельность департамента информатизации Тюменской области.

Глава региона Александр Моор подписал соответствующее постановление.

8 июня Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о коррупции. Вахрин пробудет в СИЗО до 6 августа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Вахрин – бывший депутат заксобрания Пермской области. С 2012 года является заместителем губернатора Тюменской области.

Напомним, брат Вахрина Антон ранее был осужден за убийство. В прошлом году сообщалось, что апелляция отменила решение о переводе Антона Вахрина из ИК строгого режима на принудительные работы.