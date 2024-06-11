В Когалыме житель Курганской области попал в трудовое рабство

Житель Кургана в Когалыме попал в трудовое рабство к мигрантам. Об этом сообщает "Русская Община" в своем telegram-канале.

Сообщается, что якобы владелец "ИП Маммедли Амин Аллахверди Оглы", он же - хозяин компании ООО УКМ, насильно удерживает работников в рабстве, затягивает с выплатами и открыто им угрожает. Когда мужчина попытался уйти от работодателя, тот приехал к нему в сопровождении охраны и избил его. Курганец смог сбежать, но ему до сих пор поступают угрозы.

На ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Как сообщили Накануне.RU, он поручил руководителю регионального управления СК представить доклад о ходе начатой проверки и установленных обстоятельствах.