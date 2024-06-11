Депутат Вихарев оценил рекультивацию Широкореченского полигона

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев вместе с другими парламентариями оценил рекультивацию Широкореченского полигона, передает корреспондент Накануне.RU

"В нашем городе впервые реализуют благоустройство свалки отходов в пригодное для будущего использования, а возможно и место отдыха, поэтому к проекту пристальное внимание. Восстановление идет уже четвертый год, деньги немалые - почти 500 млн бюджетных рублей. Все это время у экологов, надзорных ведомств, депутатов возникают вопросы к подрядчику – "Геосинтетика". Директор компании ни на одну из встреч не являлся, а сегодня отправил представителя, который не смог ответить на вопросы", - сообщил Вихарев.

Три года будут действовать гарантийные обязательства, в рамках которых придется исправлять ошибки и недоделки.

В числе важных нарушений: новые водостоки уже сейчас работают плохо, их размывает с выпаданием осадков, зафиксированы разрушения водосборных канав и объекта накопления фильтрата, что говорит о нарушениях при выполнении проекта. Кроме того, фильтрат необходимо обезвреживать прежде, чем его собирать. А это допнагрузка на городской бюджет.

До окончания рекультивации – несколько месяцев, к ноябрю она должна завершиться. Подрядчик обещает устранить в срок все замечания.

Вопрос взят на особый контроль.