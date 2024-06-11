В Тюмени арестован депутат городской думы

Депутата тюменской гордумы Андрея Кима якобы задержали за получение взятки в 3 млн руб.

Как сообщает со ссылкой на свои источники telegram-канал "Погоны и галстуки", взятку депутат якобы получил от собственного помощника Мельникова.

"В момент дачи взятки в кабинете Кима находился его брат Василий, сотрудник федерального комитета по борьбе с коррупцией. Там он работает в должности замначальника отдела экономической безопасности УрФО. Иронично, что сразу после получения денег Андрей Ким передал их сидящему рядом брату-борцу с коррупцией. Тот, видимо, признаков нарушения закона не разглядел. Василий Ким скрылся из офиса в момент облавы", - говорится в сообщении

Задержание депутата произошло 6 июня.

При этом Ленинский районный суд Тюмени отправил депутата Андрея Кима под домашний арест по делам о покушении на преступление и мошенничестве. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, Ленинский районный суд избрал Андрею Киму меру пресечения в виде домашнего ареста, на срок 2 месяца, по 3 августа 2024 г., по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По данным сайта Тюменской городской думы, Андрей Ким является депутатом по единому избирательному округу, членом партии КПРФ, также он является членом постоянной комиссии Тюменской городской Думы по благоустройству и городскому хозяйству и комиссии по градостроительству и землепользованию.

С просьбой прокомментировать обстоятельства уголовного дела корреспондент Накануне.RU обратился в СКР региона. На момент публикации получить комментарий не удалось.