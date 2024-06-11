В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за медведей в городе

В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за появления медведей в черте города.

"В прошедшие две недели зарегистрированы несколько случаев появления медведей в черте города, в том числе в районах СНТ", - сообщила администрация Красноярска.

Отмечается, что чаще всего медведи выходят из леса в поисках еды, особенно для них привлекательны свалки неподалеку от дачных участков.

В мае жителей Лангепаса (ХМАО) напугал медведь, разгуливающий по улицам города. На протяжении нескольких дней косолапого видели в различных местах города, в том числе медведь забредал и на территорию социальных объектов - больницы, храма. В ОМВД России по Лангепасу сообщили, что животное удалось отогнать в сторону леса.