Научный руководитель ЧВК "Енот" получил 14 лет

Кунцевский райсуд Москвы вынес приговор бывшему советнику руководителя медико-биологического центра МГУ имени Ломоносова Андрею Молокоедову.

Он получил 14 лет колонии строгого режима, говорится в сообщении в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Прокуратура столицы уточняет, что в апреле 2018 г. Молокоедов возглавил преступное сообщество и назначил руководителя одного из его структурных подразделений, который привлек в компанию других соучастников из числа членов региональной общественной организации "Е.Н.О.Т.". Молокоедов уверял сообщников, что он – сотрудник правоохранительных органов, и в случае чего обещал свое покровительство.

В начале апреля 2018 г. соучастники заставили жителя столицы под угрозой убийством отказаться от предложения избраться на должность генерального директора фирмы. Также по указанию Молокоедова 17 августа 2018 г. злоумышленники вымогали у жителя Туапсе часть участка, расположенного в селе Лермонтово.

Приговор может быть обжалован.