Екатеринбург сразится за право называться "Культурной столицей" России

Екатеринбург сразится за право называться "Культурной столицей-2026" с еще 25 российскими городами.

Голосование проходит на сайте Госуслуг. Большинством голосов будет определен победитель в номинации "Народное голосование". Итоговый результат определит экспертная комиссия.

"Конкурс "Культурная столица года" предоставляет регионам страны уникальную возможность ярко представить на федеральном уровне свой социально-экономический потенциал, обеспечить создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности", - говорится на сайте.

В конкурсе также участвуют: Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда, Зарайск, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск и Мурманск. Ко второму блоку отнесли Нальчик, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита и Южно-Сахалинск.