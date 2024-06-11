В Челябинске задержали гендиректора национализированного ЧЭМК

В Челябинске задержали гендиректора национализированного Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу СК.

Там отметили, что уголовное дело против "директора и иных лиц" возбуждено "по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности".

В феврале суд по иску Генпрокуратуры изъял акции ЧЭМК в собственность государства. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что без продукции национализированного недавно предприятия "мы, конечно, ни самолеты не построим, ни танки, ни пушки". Он также пожаловался на бывшего владельца ЧЭМК Юрия Антипова, при котором "большая часть продукции с ЧЭМК вывозилась за рубеж".

При этом "Ростех" уже нашел заинтересованных инвесторов, которые готовы купить 75% ЧЭМК, но их имена пока не называются. Сама госкорпорация оставит за собой 25% и строит планы по переносу производства на вырученные от продажи доли средства.