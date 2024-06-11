Макрон не собирается в отставку после выборов

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг сообщения о его намерении подать в отставку в случае проигрыша парламентских выборов, которые состоятся в июле. Он заявил, что не уйдет "независимо от результата" предстоящих выборов.

Напомним, накануне вечером глава государства распустил Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) и назначил внеочередные выборы. Макрон сделал это после того, как победу на выборах в Европарламент одержала крайне правое движение "Национальное объединение", а его собственная партия "Ренессанс" ухудшила свои предыдущие результаты.