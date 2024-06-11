ФСБ показала золотой пистолет, часы и машины задержанных в КЧР чиновников

Опубликованы кадры обысков у высокопоставленных чиновников и правоохранителей в Карачаево-Черкесии, подозреваемых в хищении 60 миллионов рублей.

Из видео следует, что у фигурантов дела обнаружили ювелирные украшения, наличные деньги, а также золотой пистолет ТТ. Также на кадрах видны особняки подозреваемых, гаражи с дорогими автомобилями.

Как сообщалось, в Карачаево-Черкесии задержана банда высокопоставленных чиновников и правоохранителей, члены которой похитила около 60 млн рублей, направленных на развитие в республике сельского хозяйства. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

По данным Mash, задержаны советник главы Карачаево-Черкесии Эльдар Байчоров, начальник отдела экономической безопасности МВД по республике подполковник Темирлан Байкулов и несколько сотрудников Минсельхоза. У всех прошли обыски.

По данным следствия, организатор мошеннической схемы — первый начальник ОРЧ ГУМВД России по СКФО Хусей Узденов, пишет телеграм-канал. Предварительно, субсидии оформляли на его родственников.